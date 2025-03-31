Нижний Новгород направил очередную группу добровольцев в зону СВО

Например, житель Оренбурга отметил, что с 2014 года сражается на Донбассе с нацистами. Мужчина принимал участие в освобождении Соледара. Военнослужащий говорит, что не может оставаться в стороне. Еще один доброволец, который отправился на СВО, является строителем из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что уже проходил службу в должности военного медика. Также с нацистами сражаются и два его племянника. Доброволец высказал убежденность, что победа будет за Россией, поскольку идет сражение за правду, а все добровольцы поддерживают друг друга. Координационный центр при нижегородском Доме народного единства обеспечивает организацию отправки добровольцев, а также выдачу дополнительного снаряжения.