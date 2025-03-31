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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 31 марта 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 71 240 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 31 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 71 240 человек. Уничтожено 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2 238 боевых бронированных машин, 2 580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ

Подразделениями группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Горналь, Гуево и Олешня нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражена одна контратака противника​, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ

Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.