ВСУ пытались контратаковать позиции ВС РФ в селе Запорожье

Ахметшин добавил, что в ходе одной из попыток выбить российских штурмовиков с занятых позиций ВСУ задействовали сразу пять единиц техники. «Им даже удалось высадить десант позади нашей штурмовой группы. Но ничего, зачистили всех и дальше продолжили освобождать населенный пункт», — отметил лейтенант.