Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытались контратаковать позиции ВС РФ в селе Запорожье

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не хотели отступать из освобожденного российскими войсками села Запорожье Донецкой Народной Республики. В попытке контратаковать они использовали бронеавтомобили, БТР M113 и БМП Bradley с десантом, рассказал ТАСС командир роты батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из состава группировки войск «Центр» лейтенант Ильшат Ахметшин.

Источник: AP 2024

«Враг не хотел отдавать населенный пункт и часто контратаковал. [ВСУ] использовали бронеавтомобили, БТР M113 и БМП Bradley американского производства», — сказал он.

Ахметшин добавил, что в ходе одной из попыток выбить российских штурмовиков с занятых позиций ВСУ задействовали сразу пять единиц техники. «Им даже удалось высадить десант позади нашей штурмовой группы. Но ничего, зачистили всех и дальше продолжили освобождать населенный пункт», — отметил лейтенант.

30 марта в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР село Запорожье, находящееся примерно в 23 км к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).