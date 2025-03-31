ВСУ пытались контратаковать позиции ВС РФ в селе Запорожье

«Враг не хотел отдавать населенный пункт и часто контратаковал. [ВСУ] использовали бронеавтомобили, БТР M113 и БМП Bradley американского производства», — сказал он.
Ахметшин добавил, что в ходе одной из попыток выбить российских штурмовиков с занятых позиций ВСУ задействовали сразу пять единиц техники. «Им даже удалось высадить десант позади нашей штурмовой группы. Но ничего, зачистили всех и дальше продолжили освобождать населенный пункт», — отметил лейтенант.
30 марта в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР село Запорожье, находящееся примерно в 23 км к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).