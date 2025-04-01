Бойцы РФ при помощи натовских мин сорвали контратаку ВСУ в Запорожье в ДНР

«После того как мы закрепились на опорном пункте, поступил приказ заминировать дорогу, откуда заезжала техника противника. Дорога была заминирована французскими трофейными минами. После чего они дали о себе знать, показали хороший результат. На них был подорван американский гусеничный бронетранспортер М113», — сказал Галин, добавив, что бронетранспортер ВСУ сгорел вместе с десантом.