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Бойцы РФ при помощи натовских мин сорвали контратаку ВСУ в Запорожье в ДНР

ДОНЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Штурмовики 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из состава группировки войск «Центр» в селе Запорожье ДНР при помощи трофейных французских противотанковых мин уничтожили бронетранспортер M113 с десантом, который ВСУ хотели использовать для контратаки. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из состава группировки войск «Центр» Артур Галин.

Источник: РИА "Новости"

«После того как мы закрепились на опорном пункте, поступил приказ заминировать дорогу, откуда заезжала техника противника. Дорога была заминирована французскими трофейными минами. После чего они дали о себе знать, показали хороший результат. На них был подорван американский гусеничный бронетранспортер М113», — сказал Галин, добавив, что бронетранспортер ВСУ сгорел вместе с десантом.

Он также отметил, что после этого ВСУ прекратили попытки прорыва к позициям российских штурмовиков.

30 марта в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили село Запорожье, находящееся примерно в 23 км к юго-западу от Красноармейска.