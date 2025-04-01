Украинские солдаты заявили, что в плену ВС РФ им нравится больше, чем в ВСУ

Украинцы всё чаще признаются, что попадают в ряды ВСУ насильно. Их заставляют служить, несмотря на возможные проблемы со здоровьем. Будущие солдаты ВСУ не проходят настоящей медицинской проверки, она давно стала формальностью. Об этом сообщили пленные украинские боевики, передает ТАСС.