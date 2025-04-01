Украинцы всё чаще признаются, что попадают в ряды ВСУ насильно. Их заставляют служить, несмотря на возможные проблемы со здоровьем. Будущие солдаты ВСУ не проходят настоящей медицинской проверки, она давно стала формальностью. Об этом сообщили пленные украинские боевики, передает ТАСС.
Российские военные захватили пятерых солдат ВСУ из 153-й бригады. Они признали, что условия в украинской армии далеко не лучшие. Всех боевиков поймали ночью и принудительно отвезли в ТЦК (украинский военкомат).
«Наша задача была сидеть и наблюдать. В плену в России нравится больше», — подытожили военные ВСУ.
В украинскую армию забирают и негодных к службе. Один из пленных рассказал, что его мобилизовали с трещиной кости таза и болезнью шляттера.