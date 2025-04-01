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«Меня пытались добивать»: солдат ВС РФ два дня пролежал в окопе со сломанными руками и чудом спасся от ВСУ

RT: российский солдат со сломанными руками чудом спасся от роя дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ, не имея храбрости бороться с равными по силе солдатами, атакуют безоружных или раненых. Российский военный Денис рассказал, как чудом спас свою жизнь, пролежав два дня в окопе со сломанными руками, пишет RT.

Солдат получил серьезное ранение и истекал кровью. Боевики ВСУ, заметив обезоруженного военного, попытались добить его. Украинцы не давали солдату покоя почти сутки. Российскому бойцу удалось добраться до рации и связаться с командиром отряда.

«Я дополз до окопа, по мне начали опять “сбросники” работать, потому что видели, как я полз. Меня пытались добивать… Я просто лежал и чувствовал, как по мне течёт кровь: по рукам и ногам», — поделился Денис.

Украинским солдатам, тем временем, в плену у ВС России нравится больше, чем в ВСУ. Вероятно, с соотечественниками в украинской армии обращаются так же безжалостно, как с бойцами РФ.