Десантник ВС РФ выполнил просьбу матери погибшего бойца ВСУ

Российский десантник, опасаясь, что украинское командование может объявить Будко без вести пропавшим для избежания выплат компенсаций, решил связаться с его матерью. Мужчина корректно сообщил о судьбе Будко, выяснив, что он был родом из Полтавской области и ему было около 40 лет. Женщина, ответившая на звонок, поблагодарила российского военного за информацию.