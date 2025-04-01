Десантник ВС РФ выполнил просьбу матери погибшего бойца ВСУ

В Курской области российский десантник обнаружил в снаряжении погибшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) письмо от его матери. Он решил выполнить просьбу женщины и ответить на нее, об этом сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ.
В письме пожилая женщина просила того, кто найдет ее сына Сергея Будко, сообщить о его судьбе и оставила свой номер телефона. Послание было адресовано сослуживцам бойца из Украины.
Российский десантник, опасаясь, что украинское командование может объявить Будко без вести пропавшим для избежания выплат компенсаций, решил связаться с его матерью. Мужчина корректно сообщил о судьбе Будко, выяснив, что он был родом из Полтавской области и ему было около 40 лет. Женщина, ответившая на звонок, поблагодарила российского военного за информацию.
Ранее бойцы 150-го мотострелкового полка группировки войск «Север» во время зачистки населенного пункта Викторовка Курской области взяли в плен военнослужащего ВСУ. В ходе допроса допроса он сообщил, что отступающие украинские войска оставляют за собой специальные отряды для блокирования продвижения российских войск.