Российские бойцы при освобождении села Запорожье в ДНР взяли в плен диверсантов ВСУ

«Нам сразу сказали, что заехала диверсионная группа. Мы понимали, где они находятся, на какой позиции. Начали брать в окружение дом, в котором сидел противник. Они что-то кричали, стреляли куда-то пару раз. А потом, может быть, поняли, что нас много, а их всего пять человек, и они сдались нам. Они выбросили оружие через окошки и вышли с поднятыми руками, сдались», — рассказал стрелок Артем Батов на видео, предоставленном Минобороны России.
По словам бойца, пленных украинских военных сразу же завели в укрытие, чтобы по ним не отработали из минометов свои же. В подвале накормили и допросили.
Ведомство также распространило кадры «знакомства» российских штурмовиков с украинскими пленными. «Граждане военнопленные! Фамилия, имя, отчество? Как попали в ряды ВСУ?» — обратился к украинским солдатам военнослужащий ВС РФ. В ходе беседы выяснилось, что все пленные из 153-й отдельной механизированной бригады ВСУ. «Нам задачу поставили просто следить, наблюдать и делать доклады», — сказал один из них.
В МО РФ отметили, что штурмовые подразделения заходили в село Запорожье мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи и замаскированные укрытия. В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений. Также бойцы группировки взяли в плен группу украинских военнослужащих.
Ранее, 30 марта, Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье, который расположен на красноармейском направлении и находится примерно в 23 км к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).