Российские бойцы при освобождении села Запорожье в ДНР взяли в плен диверсантов ВСУ

«Нам сразу сказали, что заехала диверсионная группа. Мы понимали, где они находятся, на какой позиции. Начали брать в окружение дом, в котором сидел противник. Они что-то кричали, стреляли куда-то пару раз. А потом, может быть, поняли, что нас много, а их всего пять человек, и они сдались нам. Они выбросили оружие через окошки и вышли с поднятыми руками, сдались», — рассказал стрелок Артем Батов на видео, предоставленном Минобороны России.