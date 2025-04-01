ВСУ в курском приграничье запрещали хоронить мирных жителей на кладбищах

Украинские военные запрещали населению приграничных районов Курской области хоронить тела гражданских лиц на кладбищах, сообщил журналистам местный житель.
По его словам, представители ВСУ утверждали, что трупы якобы заминированы.
«Поэтому чаще всего хоронили на огородах», — отметил мужчина, слова которого приводит ТАСС.
Он также рассказал, что местные жители собирали в коробки кости людей, сгоревших в своих домах в результате атак ВСУ.
«Понимали примерно, кто мог оставаться в этих домах, забирали и хоронили», — добавил мужчина.
Напомним, 21 марта СК РФ сообщил, что украинские военные после вторжения в Курскую область запрещали местным жителям покидать населённые пункты и использовали мирное население их в качестве живого щита. В ведомстве уточнили, что подобная тактика ранее применялась ВСУ в Мариуполе (ДНР).