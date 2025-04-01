Солдаты ВС России обратили западную помощь Киеву себе на пользу. Бойцам удалось сорвать контратаку ВСУ в Запорожье Донецкой Народной Республики. Российские военные воспользовались трофейными натовскими минами для осуществления боевой задачи. Такой информацией поделился заместитель командира роты по военно-политической работе батальона 428-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Артур Галин, цитирует ТАСС.
Он рассказал, что солдаты ВС РФ ликвидировали БТР американского производства с десантом, который направлялся в атаку. После этого ВСУ на время прекратили попытки прорыва к российским позициям.
«После того как мы закрепились на опорном пункте, поступил приказ заминировать дорогу, откуда заезжала техника противника. Дорога была заминирована французскими трофейными минами, после чего они дали о себе знать», — отметил Артур Галин.
За прошедшие сутки на красноармейском направлении ВС России уничтожили бронеавтомобиль VAB производства Франции и американскую бронированную машину. Солдаты РФ заняли выгодные позиции в ДНР.