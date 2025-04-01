Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев в марте в боях у ЛНР потерял почти 22 тыс. солдат и наемников

ЛУГАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие в марте в боях на рубежах Луганской Народной Республики уничтожили свыше 21,9 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Это почти на 1,8 тыс. человек больше, чем в феврале. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: AP 2024

«В марте вооруженные формирования Украины продолжали оказывать сопротивление и вели террористическую деятельность. Интенсивность боевых действий немного возросла по сравнению с февралем. ВС РФ уверено выполняли задачи СВО и вели освободительные действия. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 21 940 украинских боевиков и наемников — на 1 735 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. “Наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск “Север”, — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко отметил, что за март российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника и улучшили свое положение по всей линии боевого соприкосновения.

Собеседник агентства добавил, что в ходе боев в марте российская армия также уничтожила 52 танка, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, 338 орудий полевой артиллерии, 63 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 полевых склада с боеприпасами, 2 склада горючего и свыше 1,1 тыс. различных боевых машин противника.