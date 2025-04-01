Марочко: Киев в марте в боях у ЛНР потерял почти 22 тыс. солдат и наемников

«В марте вооруженные формирования Украины продолжали оказывать сопротивление и вели террористическую деятельность. Интенсивность боевых действий немного возросла по сравнению с февралем. ВС РФ уверено выполняли задачи СВО и вели освободительные действия. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 21 940 украинских боевиков и наемников — на 1 735 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. “Наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск “Север”, — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.
Марочко отметил, что за март российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника и улучшили свое положение по всей линии боевого соприкосновения.
Собеседник агентства добавил, что в ходе боев в марте российская армия также уничтожила 52 танка, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, 338 орудий полевой артиллерии, 63 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 полевых склада с боеприпасами, 2 склада горючего и свыше 1,1 тыс. различных боевых машин противника.