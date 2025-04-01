Десантник Вооруженных сил России исполнил просьбу матери убитого в Курской области военнослужащего ВСУ, которого звали Сергей Будко. В кармане форме у украинского солдата было письмо, в котором женщина просила рассказать ей о судьбе сына. Она надеялась, что ее послание окажется в руках его сослуживцев, одно все вышло по-другому — письмо прочел российский боец. Об этом сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ.
В письме пенсионерка указала свой номер телефона для связи, по нему и позвонил десантник. Трубку взяла не сама мать, а ее односельчанка, так российский боец узнал, что погибшему боевику ВСУ было около 40 и на передовую он попал из Полтавской области.
«У кого этот листочек был, он остался лежать у нас на земле. Нашли, решили уведомить, что листочек найден» — произнёс десантник.
Десантник попросил женщину передать о произошедшем. Та же, еле сдерживая слезы, поблагодарила российского военного за звонок.
Ранее российские солдаты спасли украинскую военнослужащую, брошенную своими же на поле боя неподалеку от Крынок. Они эвакуировали женщину и оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Старший сержант ВСУ Сергей Сидорчук, сдавшийся в плен под Попасной, признался, что сейчас он понимает, что находится в безопасности. А все рассказы его командиров о зверствах россиян оказались ложью.