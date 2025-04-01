«Он остался лежать у нас на земле»: российский десантник выполнил просьбу матери убитого бойца ВСУ

Десантник Вооруженных сил России исполнил просьбу матери убитого в Курской области военнослужащего ВСУ, которого звали Сергей Будко. В кармане форме у украинского солдата было письмо, в котором женщина просила рассказать ей о судьбе сына. Она надеялась, что ее послание окажется в руках его сослуживцев, одно все вышло по-другому — письмо прочел российский боец. Об этом сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ.