Накануне жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, как военнослужащие ВСУ до смерти замучили ее сына и запретили похоронить его на кладбище. Жительница объяснила, что сыну было плохо около пяти дней, однако вызвать медиков не было возможности. После смерти сына Железняков захотела его похоронить, но украинские солдаты запретили ей это делать.