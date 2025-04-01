Украинские военнослужащие не разрешали местным жителям хоронить умерших на кладбищах в пограничных зонах Курской области, заявляя о возможных минных закладках в этих местах. Об этом рассказал местный житель в беседе с ТАСС.
«ВСУ запрещали нам хоронить жителей на кладбищах, потому что заминированы. Поэтому чаще всего хоронили на огородах», — вспоминал собеседник агентства.
Как сообщил очевидец, жители пострадавших от обстрелов ВСУ населенных пунктов вручную собирали останки погибших в коробки.
Накануне жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, как военнослужащие ВСУ до смерти замучили ее сына и запретили похоронить его на кладбище. Жительница объяснила, что сыну было плохо около пяти дней, однако вызвать медиков не было возможности. После смерти сына Железняков захотела его похоронить, но украинские солдаты запретили ей это делать.