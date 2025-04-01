Боец из Якутии врукопашную одолел солдата ВСУ и взял его в плен

Военнослужащий из Якутии Максим Григорьев, имеющий позывной Макс, в рукопашной схватке одолел украинского солдата и взял его в плен, сообщило Министерство обороны России.
Танк Т-80, в составе экипажа которого российский боец служит механиком-водителем, наехал на вражескую мину в районе населённого пункта Скудное в ДНР. Григорьев и его сослуживцы решили укрыться от атаки ВСУ в ближайшей лесополосе.
Российские военные рассредоточились, чтобы минимизировать риски. Механик-водительпошёл к полуразрушенному зданию, где планировал спрятаться от дронов ВСУ. Григорьев столкнулся с украинским солдатом, который прятался в углублении в стене.
Боевик ВСУ направил автомат на российского бойца. При этом, связавшись по рации с командованием, украинский военный сказал Григорьеву, что тот якобы может идти. Боец не поверил противнику и понял, что в него будут стрелять.
«Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс», — подчеркнул российский военнослужащий.
Обезвредив боевика, механик-водитель доставил пленного на позиции российских войск.
Напомним, в начале января стало известно, что военнослужащий из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута победил в смертельном ножевом бою украинского солдата. Их поединок состоялся во время попытки ВСУ отбить село Трудовое (ДНР) у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» Вооружённых сил России.