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Боец из Якутии врукопашную одолел солдата ВСУ и взял его в плен

Российский военнослужащий вступил в поединок с украинским боевиком в районе населённого пункта Скудное в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий из Якутии Максим Григорьев, имеющий позывной Макс, в рукопашной схватке одолел украинского солдата и взял его в плен, сообщило Министерство обороны России.

Танк Т-80, в составе экипажа которого российский боец служит механиком-водителем, наехал на вражескую мину в районе населённого пункта Скудное в ДНР. Григорьев и его сослуживцы решили укрыться от атаки ВСУ в ближайшей лесополосе.

Российские военные рассредоточились, чтобы минимизировать риски. Механик-водительпошёл к полуразрушенному зданию, где планировал спрятаться от дронов ВСУ. Григорьев столкнулся с украинским солдатом, который прятался в углублении в стене.

Боевик ВСУ направил автомат на российского бойца. При этом, связавшись по рации с командованием, украинский военный сказал Григорьеву, что тот якобы может идти. Боец не поверил противнику и понял, что в него будут стрелять.

«Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс», — подчеркнул российский военнослужащий.

Обезвредив боевика, механик-водитель доставил пленного на позиции российских войск.

Напомним, в начале января стало известно, что военнослужащий из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута победил в смертельном ножевом бою украинского солдата. Их поединок состоялся во время попытки ВСУ отбить село Трудовое (ДНР) у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» Вооружённых сил России.