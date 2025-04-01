«Суммы взяток варьируются в зависимости от жадности»: украинские военкомы наживаются на нежелающих идти в армию

«У тех уклоняющихся от мобилизации, у кого получилось договориться, ничего не изменилось, то есть у людей есть и связи, и деньги, и в целом вопрос решаемый. Для тех, кто скрывается “своими силами”, конечно, всё сложнее, элементарно в организации своей жизни», — дополнил представитель пророссийского Stop Grave.