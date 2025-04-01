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«Суммы взяток варьируются в зависимости от жадности»: украинские военкомы наживаются на нежелающих идти в армию

Stop Grave: взятки за уклонение от мобилизации на Украине неуклонно растут.

Источник: Комсомольская правда

Представители украинских военкоматов (ТЦК) не упускают возможности поживиться за счет местных молодых мужчин. Количество готовых к мобилизации постоянно падает. Соответственно, размеры взяток за уклонение от службы в рядах ВСУ растут. Такими данными поделился представитель подпольного движения Stop Grave, цитирует РИА Новости.

Уточняется, что суммы взяток варьируются «в зависимости от жадности военкома и пациента». Представители ТЦК не забывают поделиться полученными деньгами и с членами СБУ. Взятку легко сделать законной, когда у человека есть средства и связи.

«У тех уклоняющихся от мобилизации, у кого получилось договориться, ничего не изменилось, то есть у людей есть и связи, и деньги, и в целом вопрос решаемый. Для тех, кто скрывается “своими силами”, конечно, всё сложнее, элементарно в организации своей жизни», — дополнил представитель пророссийского Stop Grave.

Украинский план по мобилизации с треском провалился. Человеческого ресурса не хватает. Мужчин всё чаще объявляют в розыск.