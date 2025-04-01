«Держал меня на прицеле»: танкист «Востока» рассказал, как голыми руками взял в плен солдата ВСУ

«Я вышел прям на его лежку. Там была неплохая ниша, от птичек спрятаться можно было. И уже там он с автоматом держал меня на прицеле. Я стал с ним разговаривать, убеждать, мол, зачем убивать друг друга, давай разойдемся», — рассказал Макс.