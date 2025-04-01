«Держал меня на прицеле»: танкист «Востока» рассказал, как голыми руками взял в плен солдата ВСУ

В ходе боевых действий под Скудным (на юге ДНР) танкист подразделения «Восток» с позывным Макс в рукопашном бою взял в плен военнослужащего ВСУ. Как пояснил боец журналистам, инцидент произошел, когда он искал укрытие для изучения карты и планирования дальнейшего маршрута. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
«Я вышел прям на его лежку. Там была неплохая ниша, от птичек спрятаться можно было. И уже там он с автоматом держал меня на прицеле. Я стал с ним разговаривать, убеждать, мол, зачем убивать друг друга, давай разойдемся», — рассказал Макс.
Российский военнослужащий также сообщил, что противник вышел на связь со своим командованием, сообщив о взятии пленного. Однако в ответ последовала рекомендация самому решать проблему.
При этом солдат ВС РФ подчеркнул, что специально тянул время, пытаясь вывести украинца на диалог. Как выяснилось, захваченный в плен — крупный боец 141-й бригады ВСУ Николай Моспоненко, доброволец из Киевской области, вступивший в армию в 2022 году.
Ранее десантник из 78-го десантно-штурмового полка ВСУ Александр Симончук рассказал, что украинских солдат готовят к сдаче в российский плен.