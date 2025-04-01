Участника СВО из Башкирии наградили медалью Александра Суворова.

Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.