В Приморье работники вечернего общеобразовательного учреждения при ИК-31 во взаимодействии с благотворительным фондом «5 сердец» организовали плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей осужденными для участников СВО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
Сначала сети плели после уроков только учителя и обучающиеся в школе, но постепенно к ним стали присоединяться и другие неравнодушные осужденные, сегодня их уже больше 40. Общими силами было сплетено 17 сетей, в работе — 18.
Изготовление маскировочных сетей налажено до автоматизма. Дель (сеть) и спанбонд (ткань) поступают из фонда. Пока нарезкой лент занимаются учителя, осужденные начинают плести сети. В одном учебном классе нарезают ленты, в другом — плетут. Перебоев в работе не бывает. Кто-то из осужденных освобождается, но на смену им всегда приходят новые желающие помочь.
Осуждённые в Приморье плетут маскировочные сети и делают свечи для участников СВО. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
Осуждённые в Приморье плетут маскировочные сети и делают свечи для участников СВО. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
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Кроме маскировочных сетей в школе изготавливают окопные свечи, для производства которых закупили 25 кг парафина. Чтобы изготавливать свечи, необходимо знать точные пропорции воска и парафина, чтобы они не коптили и давали больше тепла. В этом деле осуждённым помогают не только учителя, но и другие осуждённые, которые имеют боевой опыт.
За работой осуждённые и учителя много беседуют. Осуждённым рассказывают о работе благотворительного фонда, важности оказания помощи тем, кто принимает участие в зоне боевых действий, а осуждённые, в свою очередь, делятся о том, что готовы помогать, потому что у многих на передовой находятся близкие родственники или друзья.
Подобные мероприятия способствуют сплочённости коллектива, развивают понимание духовно-нравственных ценностей, чувство патриотизма и гордости за причастность к общему делу.