Осуждённые в Приморье плетут маскировочные сети и делают свечи для участников СВО

Кроме маскировочных сетей в школе изготавливают окопные свечи, для производства которых закупили 25 кг парафина. Чтобы изготавливать свечи, необходимо знать точные пропорции воска и парафина, чтобы они не коптили и давали больше тепла. В этом деле осуждённым помогают не только учителя, но и другие осуждённые, которые имеют боевой опыт.