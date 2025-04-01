Приморье увеличило выплаты участникам СВО: кто получит

«В Приморском крае увеличен размер материальной помощи для военнослужащих, заключивших контракт с военной частью, участвующей в СВО. Общий объем региональных и федеральных выплат достигнет 2,5 миллиона рублей», — сообщили в министерстве труда и социальной политики региона.
Право на выплаты получат те, кто подписал контракт и был назначен на должность в воинских частях, задействованных в СВО, а также выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения или реагирующих на военные провокации.
Изменения в законодательство внесены по инициативе губернатора Олега Кожемяко и первого вице-губернатора — председателя правительства Приморья Веры Щербины.
Отметим, Приморский край входит в топ-5 регионов России по уровню подготовки участников СВО и поддержке военнослужащих и их семей. Контроль за этой работой лично осуществляет губернатор Олег Кожемяко.
Напомним, в январе 2025 года была увеличена сумма материальной поддержки для участников СВО. Тогда размер выплаты был увеличен на 200 тысяч рублей.