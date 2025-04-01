Марочко: ВС России закрепились в Кондрашовке в Харьковской области

«На данный момент наши войска закрепились в населённом пункте Кондрашовка», — сказал Марочко в беседе с РИА Новости, добавляя, что российские бойцы вытесняют украинских боевиков с северных окраин района.
По словам эксперта, сейчас сражения также идут за Петропавловку и Степовую Новосёлку.
Кроме того, в Колесниковке ВС России нанесли огневое поражение военным ВСУ и вернули ранее утраченную позицию.
Андрей Марочко до этого рассказал, что ВСУ усиливают позиции на Харьковском направлении через мобилизацию заключённых.