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Марочко: ВС России закрепились в Кондрашовке в Харьковской области

Вооружённые силы России закрепились в Кондрашовке в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент наши войска закрепились в населённом пункте Кондрашовка», — сказал Марочко в беседе с РИА Новости, добавляя, что российские бойцы вытесняют украинских боевиков с северных окраин района.

По словам эксперта, сейчас сражения также идут за Петропавловку и Степовую Новосёлку.

Кроме того, в Колесниковке ВС России нанесли огневое поражение военным ВСУ и вернули ранее утраченную позицию.

Андрей Марочко до этого рассказал, что ВСУ усиливают позиции на Харьковском направлении через мобилизацию заключённых.