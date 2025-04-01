В Екатеринбург везут трофейную военную технику

В Екатеринбург ко Дню Победы привезут трофейную военную технику, выставка которой откроется 9 мая в Парке Маяковского. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Технику захватили бойцы специальной военной операции, ее выставят на площадке, где ранее располагалась фан-зона. Выставка будет работать несколько дней.
Отметим, что первая подобная выставка прошла на Урале в 2024 году в Верхней Пышме. В экспозиции представили несколько образцов вооружения, которые Украине поставляли страны НАТО. Здесь можно было увидеть 14 образцов бронетанковой техники.
На площадке также были представлены трофейным беспилотным летательным аппаратам и стрелковому вооружению.