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В Ростове выплаты после атак беспилотников получили 204 человека

Также во всех повреждённых квартирах заменили окна.

Жителям Первомайского района донской столицы, пострадавшим от атак БПЛА, произведены выплаты. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

По информации градоначальника, выплаты произвели 204 пострадавшим, в работе ещё 22 заявления. Кроме того, во всех повреждённых 112 квартирах заменили окна. Ещё в одной квартире их заменят, когда собственник вернётся в Ростов.

Александр Скрябин поручил главе администрации Первомайского района Сергею Ковшикову ускорить перечисление единовременных выплат пострадавшим.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотника на Горсоветской, 49/1. Замена окон завершена в 15 квартирах, ещё в одной восстановлена фасадная стена и облицовочная кирпичная кладка. Единовременная выплата перечислена 38 пострадавшим.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта на Ростов была совершена атака ВСУ. Вражеский дрон попал в многоквартирный дом на улице Горсоветской, 49/1, в микрорайоне Берберовка.