ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики

Отмечается, что утром 31 марта с украинского беспилотника были сброшены не менее четырёх боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») в Запорожской области. В результате произошло прекращение электроснабжения потребителей бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.