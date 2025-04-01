Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска дважды атаковали российские гражданские энергетические объекты, сообщили в Минобороны.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 31 марта с украинского беспилотника были сброшены не менее четырёх боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») в Запорожской области. В результате произошло прекращение электроснабжения потребителей бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.

«Также в 11.38 в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в н.п. Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района», — добавили в Минобороны РФ.