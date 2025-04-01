ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетики

«За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что утром 31 марта с украинского беспилотника были сброшены не менее четырёх боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») в Запорожской области. В результате произошло прекращение электроснабжения потребителей бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района.
«Также в 11.38 в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в н.п. Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района», — добавили в Минобороны РФ.