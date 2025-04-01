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В Армянске простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Армянске простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим 4 апреля.

Источник: пресс-служба администрации Армянска

В пятницу, 4 апреля, в Армянске простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Василий Телиженко.

Градоначальник рассказал, что при выполнении боевых задач погиб Федорчук Иван Викторович. С военнослужащим простятся в Свято-Никольском Храме. Планируется, что траурная церемония начнется ровно в полдень.

Руководитель администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

«Светлая память Герою», — написал Телиженко.