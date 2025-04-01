В Армянске простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В пятницу, 4 апреля, в Армянске простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Василий Телиженко.
Градоначальник рассказал, что при выполнении боевых задач погиб Федорчук Иван Викторович. С военнослужащим простятся в Свято-Никольском Храме. Планируется, что траурная церемония начнется ровно в полдень.
Руководитель администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
«Светлая память Герою», — написал Телиженко.