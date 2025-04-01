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Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения населённого пункта Разлив в ДНР за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь, после чего штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в Разлив малыми группами и закрепились на позициях.

«Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчёты, а также операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций», — уточнили в МО РФ.