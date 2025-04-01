Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР

«За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
Российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь, после чего штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в Разлив малыми группами и закрепились на позициях.
«Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчёты, а также операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций», — уточнили в МО РФ.