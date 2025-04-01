Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе освобождения населённого пункта Разлив в ДНР за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.