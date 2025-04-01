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Главное из брифинга Минобороны 1 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 1 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

ВС РФ освободили поселок в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» продвинулись на Белгородском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» оптимизировала положение по переднему краю

Бойцы «Запада» ударили по четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также украинская сторона лишилась двух бронетранспортеров М113, боевой бронированной машины, четырех автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.

Бойцы «Южной» группировки противостоят противнику в ДНР

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 255 военнослужащих, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.

Группировка «Центр» продвинулась на выгодные позиции

Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 150 боевиков. Также российские бойцы уничтожили танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит противнику на Херсонском направлении

Подразделения «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Ивановка Херсонской области.

«Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили 67 БПЛА самолётного типа.