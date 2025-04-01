ВС РФ освободили поселок в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике.
Подразделения «Севера» продвинулись на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области.
«Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» оптимизировала положение по переднему краю
Бойцы «Запада» ударили по четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также украинская сторона лишилась двух бронетранспортеров М113, боевой бронированной машины, четырех автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.
Бойцы «Южной» группировки противостоят противнику в ДНР
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 255 военнослужащих, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.
Группировка «Центр» продвинулась на выгодные позиции
Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть украинских бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 150 боевиков. Также российские бойцы уничтожили танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит противнику на Херсонском направлении
Подразделения «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Ивановка Херсонской области.
«Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили 67 БПЛА самолётного типа.