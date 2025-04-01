Минобороны: ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71420 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 боевые бронированные машины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.