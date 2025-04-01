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Су-35С ВКС РФ прикрыл штурмовики и бомбардировщики в курском приграничье

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации прикрыл самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации во время выполнения задач в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Без источника

«Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по личному составу и военной технике ВСУ.

«Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений», — добавили в военном ведомстве.