Су-35С ВКС РФ прикрыл штурмовики и бомбардировщики в курском приграничье

«Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по личному составу и военной технике ВСУ.
«Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений», — добавили в военном ведомстве.