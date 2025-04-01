Подтвердилась информация о гибели 49-летнего бойца СВО из Пермского края

Как рассказывает муниципалитет, гибель военнослужащего из рабочего посёлка Яйва произошла в зоне СВО 24 января 2025 года. На момент смерти бойцу исполнилось 49 лет. Информация о его гибели была подтверждена 1 апреля 2025 года. В администрации округа также сообщили, что его похороны назначены на 2 апреля.