Подтвердилась информация о гибели 49-летнего бойца СВО из Пермского края

Подтверждение информации о гибели 49-летнего бойца специальной военной операции Сергея Шестакова из Пермского края было опубликовано администрацией Александровского округа.
Как рассказывает муниципалитет, гибель военнослужащего из рабочего посёлка Яйва произошла в зоне СВО 24 января 2025 года. На момент смерти бойцу исполнилось 49 лет. Информация о его гибели была подтверждена 1 апреля 2025 года. В администрации округа также сообщили, что его похороны назначены на 2 апреля.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — рассказали в муниципалитете.
Прощание с мужчиной назначено на 11 часов утра. Церемония состоится в храме Георгия Победоносца в рабочем посёлке Яйва, где позже его похоронят.