Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтвердилась информация о гибели 49-летнего бойца СВО из Пермского края

Сергей Шестаков погиб в январе 2025 года.

Подтверждение информации о гибели 49-летнего бойца специальной военной операции Сергея Шестакова из Пермского края было опубликовано администрацией Александровского округа.

Как рассказывает муниципалитет, гибель военнослужащего из рабочего посёлка Яйва произошла в зоне СВО 24 января 2025 года. На момент смерти бойцу исполнилось 49 лет. Информация о его гибели была подтверждена 1 апреля 2025 года. В администрации округа также сообщили, что его похороны назначены на 2 апреля.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — рассказали в муниципалитете.

Прощание с мужчиной назначено на 11 часов утра. Церемония состоится в храме Георгия Победоносца в рабочем посёлке Яйва, где позже его похоронят.