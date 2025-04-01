Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 1 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 71 420 человек. Уничтожено 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2 242 боевые бронированные машины, 2 583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.