Алаудинов: ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»

«По пути в госпиталь автомобиль эвакуационной группы подорвался на мине. По воле всевышнего, ни один из находившихся в автомобиле бойцов не получил смертельных ранений. Бойцы покинули автотранспорт и рассредоточились в ближайшей лесопосадке. Там по ним начала работать беспилотная авиация. Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-мм артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей. Эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации и спасла раненого товарища», — говорится в сообщении.