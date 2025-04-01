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Алаудинов: ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат» с раненым бойцом при помощи дронов и минометов. Об этом в Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«По пути в госпиталь автомобиль эвакуационной группы подорвался на мине. По воле всевышнего, ни один из находившихся в автомобиле бойцов не получил смертельных ранений. Бойцы покинули автотранспорт и рассредоточились в ближайшей лесопосадке. Там по ним начала работать беспилотная авиация. Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-мм артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей. Эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации и спасла раненого товарища», — говорится в сообщении.