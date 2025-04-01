Слюсарь: Два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА в Таганроге

ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области вечером во вторник 1 апреля. В результате повреждения получили два многоквартирных жилых дома в Таганроге. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. На место выехали дежурные оперативные службы», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Позже чиновник сообщил, что при атаке БПЛА пострадали два человека, они обратились к врачам с ожогами и порезами. По словам Слюсаря, в жилом девятиэтажном доме было зафиксировано возгорание, огонь уже потушен.
Напомним, мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Казинке Белгородской области. Мирный житель пострадал, когда украинский беспилотник нанес удар по ГАЗели.
Также сообщалось, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке дроном-камикадзе, 15 человек ранены. Это произошло, когда люди ехали на работу, информировал глава ДНР Денис Пушилин.
Тем временем боевики Вооруженных сил Украины атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат», перевозившую раненого бойца. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.