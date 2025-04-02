В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего бойца СВО

Гибель военнослужащего подтвердили в телеграм-канале, который публикует официальную информацию о деятельности администрации Жирновского района. В некрологе сообщается, что Александр Пименов 1998 года рождения был старшим стрелком отделения (захвата) 3-го взвода (штурмового) 2-й штурмовой роты.