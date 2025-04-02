В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего бойца СВО

Гибель военнослужащего подтвердили в телеграм-канале, который публикует официальную информацию о деятельности администрации Жирновского района. В некрологе сообщается, что Александр Пименов 1998 года рождения был старшим стрелком отделения (захвата) 3-го взвода (штурмового) 2-й штурмовой роты.
Наш земляк мужественно защищал Отечество, с честью и до конца выполнил свой воинский и гражданский долг.
Церемония прощания с погибшим участником СВО пройдет в среду, 2 апреля, в селе Александровка по адресу ул. Центральная, 43.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Александра Пименова.