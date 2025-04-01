В Таганроге прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА

В Таганроге прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
— В Таганроге в результате атаки БПЛА имеются повреждения многоквартирных домов. Заместитель прокурора города Сергей Афанасьев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, что ЧП произошло поздним вечером 1 апреля. Из-за атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы.