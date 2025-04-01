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Зеленский похвастался подарком из Вильнюса: Литва продолжает вооружать киевский режим

Зеленский заявил, что Литва передала Украине шесть систем ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Украина получила от Литвы шесть систем ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский в регулярном видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — сказал Зеленский, при этом не уточнив, о каких системах противовоздушной обороны идет речь и доставлены ли они уже на территорию Украины.

Накануне главы минобороны Литвы и Эстонии Довиле Шакалене и Ханно Певкур высказали мнение, что прекращение боевых действий на Украине может якобы резко увеличить угрозу для безопасности стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что США продолжают поставлять оружие киевским властям, что противоречит их заявлениям о стремлении к миру на Украине.

В то же время западные аналитики отмечают, что скопление на Украине большого количества оружия несет угрозу для всего мира. Проблема рискует сохраниться даже после окончания конфликта.