Украина получила от Литвы шесть систем ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский в регулярном видеообращении, размещенном в Telegram-канале.
«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — сказал Зеленский, при этом не уточнив, о каких системах противовоздушной обороны идет речь и доставлены ли они уже на территорию Украины.
Накануне главы минобороны Литвы и Эстонии Довиле Шакалене и Ханно Певкур высказали мнение, что прекращение боевых действий на Украине может якобы резко увеличить угрозу для безопасности стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что США продолжают поставлять оружие киевским властям, что противоречит их заявлениям о стремлении к миру на Украине.
В то же время западные аналитики отмечают, что скопление на Украине большого количества оружия несет угрозу для всего мира. Проблема рискует сохраниться даже после окончания конфликта.