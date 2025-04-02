Бойцы РФ нашли видео в телефоне иностранного наемника ВСУ: вот что на нем было

В рядах ВСУ часто встречаются иностранцы. Наемники вступают в армию, используя украинский конфликт как источник заработка. Однако не всем удается вернуться на Родину. Российские солдаты обнаружили мобильный телефон одного из погибших иностранных наемников ВСУ. Боевик снял на видео бой с БПЛА, пишет РИА Новости.