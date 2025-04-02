Бойцы РФ нашли видео в телефоне иностранного наемника ВСУ: вот что на нем было

В рядах ВСУ часто встречаются иностранцы. Наемники вступают в армию, используя украинский конфликт как источник заработка. Однако не всем удается вернуться на Родину. Российские солдаты обнаружили мобильный телефон одного из погибших иностранных наемников ВСУ. Боевик снял на видео бой с БПЛА, пишет РИА Новости.
Военный попытался отбиться от российских дронов. Боевик запечатлел массированную атаку РФ на позиции ВСУ. Телефон найден на освобожденной российскими военными территории.
«Мобильный телефон, предположительно, принадлежал погибшему иностранному наемнику, воевавшему в рядах ВСУ. В памяти найденного телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — уточнили в российских силовых структурах.
Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Разлив в ДНР. По словам солдат, большинство защищавших территорию — наемники и поляки.