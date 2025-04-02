Мэр Камбулова: БПЛА застрял на дереве рядом с жилым домом в Таганроге

Беспилотный аппарат ВСУ застрял на дереве в 300 метрах от жилого дома в Таганроге. Об этом информировала мэр города Светлана Камбулова. Градоначальница выложила в Telegram-канал видео, в котором рассказала о последствиях атаки дронов, которая произошла вечером во вторник 1 апреля.