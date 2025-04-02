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Мэр Камбулова: БПЛА застрял на дереве рядом с жилым домом в Таганроге

В Таганроге беспилотник висит на дереве в 300 метрах от жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотный аппарат ВСУ застрял на дереве в 300 метрах от жилого дома в Таганроге. Об этом информировала мэр города Светлана Камбулова. Градоначальница выложила в Telegram-канал видео, в котором рассказала о последствиях атаки дронов, которая произошла вечером во вторник 1 апреля.

По словам Камбуловой, еще один беспилотный аппарат упал на гаражи. Также мэр сообщила, что в доме на улице Лизы Чайкиной, который пострадал от удара беспилотного аппарата, введен режим чрезвычайной ситуации.

«В 8 утра будет проведен осмотр квартир», — добавила мэр.

Накануне врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА в Таганроге. Также Слюсарь сообщил о двух пострадавших, которые обратились к медикам с ожогами и порезами.

Напомним, мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Казинке Белгородской области. Мирный житель пострадал, когда украинский беспилотник нанес удар по ГАЗели.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке дроном-камикадзе, 15 человек ранены. Это произошло, когда люди ехали на работу, информировал глава ДНР Денис Пушилин.