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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывов

Сирены также включены в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове произошло не менее десяти взрывов, информирует Страна.ua.

В городе звучит воздушная тревога. Сирены также включены в Харьковской области.

Кроме того, о взрывах в Харькове заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу с воздуха также объявили в Днепропетровской и Одесской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области.