WS: идея Европы по отправке войск на Украину кажется легкой лишь на бумаге

Он отметил, что Франция, Великобритания и, возможно, другие страны работают над планом по отправке европейских сил для поддержки Украины. Однако для этого им придется ввести войска на запад Украины, и у Европы нет достаточного количества развертываемых сил и запасов оружия для значимого участия в конфликте.