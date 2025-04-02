Идея европейских политиков о развертывании войск на Украине выглядит привлекательной лишь на первый взгляд, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем материале для Weapons Substack.
Он отметил, что Франция, Великобритания и, возможно, другие страны работают над планом по отправке европейских сил для поддержки Украины. Однако для этого им придется ввести войска на запад Украины, и у Европы нет достаточного количества развертываемых сил и запасов оружия для значимого участия в конфликте.
Кроме того, европейские страны должны быть готовы к возможным ответным ударам со стороны России, которая может атаковать районы сосредоточения войск и склады снабжения в Польше и Румынии.
По мнению Брайена, эта инициатива обречена на неудачу без поддержки авиации и военно-морских сил, которые находятся в сложной ситуации. Он подчеркивает, что самолеты будут уязвимы вблизи Восточной Украины из-за эшелонированной противовоздушной обороны России. Военно-морские силы также имеют ограниченные возможности за пределами Одессы, поскольку порт находится в зоне действия российских ракет.
Ранее в российском МИД заявили, что РФ решительно отвергает идею введения миротворцев на Украину от стран, которые продолжают поставлять оружие Киеву.