Бойцы Вооруженных сил России, участвовавшие в освобождении поселка Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР), поделились информацией о том, что все дороги, ведущие к населенному пункту, были заминированы. Об этом они рассказали в беседе с «Известиями».
Тем не менее, им удалось добраться до точки высадки штурмовиков без потерь. Один из бойцов с позывным Ворон рассказал, что они передвигались на трех мотоциклах в составе шести человек и прятали транспортные средства у домов и сараев.
По словам Ворона, основным средством передвижения были мотоциклы, которые использовались парами. Расстояние до Разлива было значительным, поэтому скорость передвижения играла ключевую роль. Мотоциклы оказались более эффективными благодаря своей маневренности.
Другой боец с позывным Атаман сообщил, что главной проблемой на их пути стали украинские дроны, особенно модели «Баба Яга», которых в небе было очень много. Тем не менее, задача была успешно выполнена: зачистка поселка завершилась, и бойцы теперь полностью контролируют территорию деревни.
Ранее Минобороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены моменты с поднятием российского флага в различных частях освобожденного поселка Разлив в ДНР.