Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО группировки войск «Запад» за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны группировки войск уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 6 орудий полевой артиллерии, из них 2 иностранного производства, и 8 минометных расчетов», — сказал он.

По его словам, также уничтожены 17 пунктов управления БПЛА, 2 станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 4 станции спутниковой связи Starlink.