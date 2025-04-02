Силы ПВО группировки войск «Запад» за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ

«Расчетами противовоздушной обороны группировки войск уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 2 бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 6 орудий полевой артиллерии, из них 2 иностранного производства, и 8 минометных расчетов», — сказал он.