В Курской области десантники уничтожили пытавшуюся закрепиться в лесу группу ВСУ

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. Также при этом они уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.