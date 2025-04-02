В Курской области десантники уничтожили пытавшуюся закрепиться в лесу группу ВСУ

«Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО “Град” артиллеристов-десантников отдельной оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника», — сказали в военном ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в МО РФ.
Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. Также при этом они уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.