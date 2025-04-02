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«Град» Южной группировки ВС РФ уничтожил пехоту ВСУ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Южной группировки ВС РФ на краматорско-дружковском направлении уничтожил живую силу и укрепления ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе поддержки штурмовых подразделений российской армии, расчет РСЗО “Град” уничтожил живую силу и укрепления противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых 122-мм осколочно-фугасных снарядов в заданный район», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские расчеты мотострелковой бригады Южной группировки войск наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.