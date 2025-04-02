«Град» Южной группировки ВС РФ уничтожил пехоту ВСУ

«В ходе поддержки штурмовых подразделений российской армии, расчет РСЗО “Град” уничтожил живую силу и укрепления противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых 122-мм осколочно-фугасных снарядов в заданный район», — говорится в сообщении.