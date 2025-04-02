«Град» Южной группировки ВС РФ уничтожил пехоту ВСУ

«В ходе поддержки штурмовых подразделений российской армии, расчет РСЗО “Град” уничтожил живую силу и укрепления противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых 122-мм осколочно-фугасных снарядов в заданный район», — говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллерийские расчеты мотострелковой бригады Южной группировки войск наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.