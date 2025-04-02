Расчет орудия Д-30 уничтожил расчет БПЛА ВСУ на ореховском направлении

«На ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск “Днепр” нанес точный удар по расчету БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена.
«В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам противника, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвижения групп ВСУ», — пояснил старший наводчик с позывным Кузбасс.