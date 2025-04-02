Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет орудия Д-30 уничтожил расчет БПЛА ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Расчет орудия Д-30 группировки «Днепр» ВС РФ уничтожил расчет БПЛА ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск “Днепр” нанес точный удар по расчету БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена.

«В последнее время работали по блиндажам, опорным пунктам противника, поражали точки взлета БПЛА противника, а также легкую технику и передвижения групп ВСУ», — пояснил старший наводчик с позывным Кузбасс.