Расчет орудия Д-30 уничтожил расчет БПЛА ВСУ на ореховском направлении

Отмечается, что благодаря оперативным данным, полученным от средств воздушной разведки, была своевременно обнаружена позиция расчета БПЛА противника. Артиллерийский расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего цель была уничтожена.