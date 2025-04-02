Артиллеристы «Центра» уничтожили орудие ВСУ на красноармейском направлении

Отмечается, что в ходе ведения воздушной разведки были получены данные о замаскированном в лесном массиве артиллерийском орудии ВСУ. Расчету самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» были переданы координаты о местонахождении вражеского артиллерийского расчета. Во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов артиллеристы успешно поразили заданную цель. Корректировка огня артиллерийского орудия «Гиацинт-С» велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить вражеское орудие с минимальным количеством выстрелов.