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Артиллеристы «Центра» уничтожили орудие ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы Центральной группировки ВС РФ уничтожили при помощи САУ «Гиацинт-С» украинское орудие на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки “Гиацинт-С” танкового соединения группировки войск “Центр” уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ведения воздушной разведки были получены данные о замаскированном в лесном массиве артиллерийском орудии ВСУ. Расчету самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» были переданы координаты о местонахождении вражеского артиллерийского расчета. Во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов артиллеристы успешно поразили заданную цель. Корректировка огня артиллерийского орудия «Гиацинт-С» велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить вражеское орудие с минимальным количеством выстрелов.

«Помимо этого, на данном направлении артиллеристы группировки войск “Центр” ведут активную контрбатарейную борьбу, уничтожают минометные расчеты противника, артиллерийские системы западного производства, такие как гаубицы М-777, 155-мм самоходные установки AHS Krab, боевые машины пехоты производства США “Брэдли” и живую силу ВСУ», — добавили в военном ведомстве.