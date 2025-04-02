Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР

«Была поставлена задача в Разливе взять точку, перед этой точкой было два блиндажа точно с украинцами. Была “стрелкотня”, получили ранения легкие, но быстро вернулись в строй. Потом уже была зачистка. В штурме у нас было три человека: два человека закрепляющихся, один — на поддержке, на эвакуации. Если обнаружим какой-то укреп, первым делом туда отправляется граната или залп, пять-шесть патронов. Но там совершенно ничего не видно, все в пыли. Там уже все, так сказать, на ощупь вдоль стены двигаешься, постоянно держишься вдоль стены», — рассказал штурмовик с позывным «Атаман» в видео, предоставленном Минобороны России.
Он добавил, что ВСУ постоянно следят за российскими военными с помощью БПЛА, поэтому на штурм идут по три-четыре бойца ВС РФ: двое контролируют обстановку, третий наблюдает за небом.
«При подъезде к Разливу, когда прошли серую зону, противник открыл по нам огонь из пулемета с лесополосы. Наш пулеметчик тоже открыл по нему огонь из МТ-ЛБ, подавил его огнем, пулеметчик тот замолчал через секунд 30 примерно. Мы уже подъезжали к этой лесополосе. Проехали следующую лесополосу. Там уже, видать, сообщили наблюдатели то, что выдвинулась техника в сторону Разлива. По нам тут же начали лететь FPV-шки (FPV-дроны — ред.) и открылся минометный огонь», — отметил механик-водитель МТ-ЛБ с позывным «Добряк».
Когда бойцы зашли уже в сам Разлив, впереди шел минный трал. «Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят», — добавил Добряк.
В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь. Благодаря этому штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами, закрепившись на позициях. Военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ.