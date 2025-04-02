Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР

«Была поставлена задача в Разливе взять точку, перед этой точкой было два блиндажа точно с украинцами. Была “стрелкотня”, получили ранения легкие, но быстро вернулись в строй. Потом уже была зачистка. В штурме у нас было три человека: два человека закрепляющихся, один — на поддержке, на эвакуации. Если обнаружим какой-то укреп, первым делом туда отправляется граната или залп, пять-шесть патронов. Но там совершенно ничего не видно, все в пыли. Там уже все, так сказать, на ощупь вдоль стены двигаешься, постоянно держишься вдоль стены», — рассказал штурмовик с позывным «Атаман» в видео, предоставленном Минобороны России.