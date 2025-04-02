Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину

«Проводили разминирование местности… Производили вручную, то есть с помощью саперов, металлодетекторов, шипов, без механических средств. Были обнаружены FPV-дрон противника, Claymore, установленный на дереве, а также противотанковая мина», — сказал Лесничий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.