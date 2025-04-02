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Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие установили американскую мину M18A1 Claymore на дереве в одном из районов ДНР, сейчас уже освобожденном российскими войсками, сообщил командир роты разминирования Денис Лесничий.

Источник: © РИА Новости

«Проводили разминирование местности… Производили вручную, то есть с помощью саперов, металлодетекторов, шипов, без механических средств. Были обнаружены FPV-дрон противника, Claymore, установленный на дереве, а также противотанковая мина», — сказал Лесничий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он уточнил, что сейчас противник практически все минирование проводит дистанционно с помощью беспилотников «Баба-яга».

Как рассказали в Минобороны РФ, инженеры группировки войск «Центр» продолжают разминировать участки дорог и прилегающие территории освобожденных населенных пунктов в зоне спецоперации.

Если извлечь опасный предмет невозможно, саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.