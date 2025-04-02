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Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для кампаний в российском приграничье

КУРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не обладают необходимым ресурсом для проведения успешных наступательных кампаний в российском приграничье. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь [в российском приграничье]. Потому что на это у них нет ресурсов», — сказал Алаудинов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 71 тыс. военнослужащих.