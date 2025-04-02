Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для кампаний в российском приграничье

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 71 тыс. военнослужащих.