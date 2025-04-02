В ДНР нашли установленную на дереве мину ВСУ американского производства

Напомним, в октябре российские военные при освобождении села Катериновка в ДНР обнаружили на позициях, оставленных ВСУ, вооружение стран НАТО, в том числе мину M18A1 Claymore, противотанковую мину M152B, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, станковый гранатомёт MK19 и крупнокалиберный станковый пулемёт М2 Browning американского производства.