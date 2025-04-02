В ДНР нашли установленную на дереве мину ВСУ американского производства

Российские сапёры в одном из районов ДНР обнаружили на дереве американскую мину M18A1 Claymore, установленную ВСУ, сообщил командир роты разминирования Вооружённых сил РФ Денис Лесничий.
«Проводили разминирование местности. Были обнаружены FPV-дрон противника, Claymore, установленный на дереве, а также противотанковая мина», — уточнил военнослужащий, рассказ которого приводит Министерство обороны РФ.
Боец отметил, что в настоящее время ВСУ почти всё минирование осуществляют дистанционно, применяя беспилотники типа «Баба-яга».
Напомним, в октябре российские военные при освобождении села Катериновка в ДНР обнаружили на позициях, оставленных ВСУ, вооружение стран НАТО, в том числе мину M18A1 Claymore, противотанковую мину M152B, боеприпасы польского бесшумного миномета LMP-2017, станковый гранатомёт MK19 и крупнокалиберный станковый пулемёт М2 Browning американского производства.