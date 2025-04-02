Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Там нет результата»: Алаудинов заявил, что ВСУ не смогут атаковать приграничные области РФ

Алаудинов: У ВСУ нет ресурсов для наступления в российском приграничье.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ исчерпали все боевые запасы, присланные с Запада. Теперь военные могут только обороняться. Никакого контрнаступления в приграничных областях России нет. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, транслирует ТАСС.

Он подчеркнул, что украинцам не хватит ресурсов для успешных наступательных операций. Соответственно, ничего подобного не ожидается.

«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь в российском приграничье, потому что на это у них нет ресурсов», — заявил Апти Алаудинов.

Ничего не имеет и Европа, регулярно выступающая с заявлениями о введении войск на Украину. Однако даже в США понимают, что у европейских представителей не хватит ресурсов. Это касается, в первую очередь, вооружения.