Боевики ВСУ исчерпали все боевые запасы, присланные с Запада. Теперь военные могут только обороняться. Никакого контрнаступления в приграничных областях России нет. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, транслирует ТАСС.
Он подчеркнул, что украинцам не хватит ресурсов для успешных наступательных операций. Соответственно, ничего подобного не ожидается.
«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь в российском приграничье, потому что на это у них нет ресурсов», — заявил Апти Алаудинов.
Ничего не имеет и Европа, регулярно выступающая с заявлениями о введении войск на Украину. Однако даже в США понимают, что у европейских представителей не хватит ресурсов. Это касается, в первую очередь, вооружения.